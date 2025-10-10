Ολυμπιακός - Ντουμπάι: Η 12άδα των Ερυθρολεύκων
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ντουμπάι στο ΣΕΦ (21:15), με την ομάδα του Πειραιά να έχει αρκετά προβλήματα ενόψει του τζάμπολ της αναμέτρησης.
- Εκτός και ο Φουρνιέ κόντρα στη Ντουμπάι BC
- Χάνει το ντέρμπι με Παναθηναϊκό ο Γουόκαπ, εκτός για 2-3 εβδομάδες
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, συγκεκριμένα, δεν μπορεί να υπολογίζει στους Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κίναν Έβανς και Τόμας Γουόκαπ, γεγονός που περιορίζει τις λύσεις που μπορεί να επιλέξει για την 12άδα ο Έλληνας κόουτς.
Έτσι, βάσει των απουσιών που προαναφέραμε, ο Ολυμπιακός μπορεί να υπολογίζει στους
- Φρανκ Νιλικίνα
- Τάισον Γουόρντ
- Γιαννούλη Λαρεντζάκη
- Σέιμπεν Λι
- Σάσα Βεζένοβ
- Κώστα Παπανικολάου
- Όμηρο Νετζήπογλου
- Τάιλερ Ντόρσεϊ
- Άλεκ Πίτερς
- Νίκολα Μιλουτίνοφ
- Κώστα Αντετοκούνμπο
- Ντόντα Χολ
Οι παραπάνω 12 θα αποτελέσουν και την 12άδα που θα παρατάξει στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός απέναντι στην Ντουμπάι.
