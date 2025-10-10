Ο Ολυμπιακός έχει αρκετά προβλήματα ενόψει της αναμέτρησης με την Ντουμπάι στο ΣΕΦ (21:15), οι οποίες αφήνουν τον Γιώργο Μπαρτζώκα με πολύ συγκεκριμένες λύσεις για την 12άδα.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ντουμπάι στο ΣΕΦ (21:15), με την ομάδα του Πειραιά να έχει αρκετά προβλήματα ενόψει του τζάμπολ της αναμέτρησης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, συγκεκριμένα, δεν μπορεί να υπολογίζει στους Εβάν Φουρνιέ, Σακίλ ΜακΚίσικ, Κίναν Έβανς και Τόμας Γουόκαπ, γεγονός που περιορίζει τις λύσεις που μπορεί να επιλέξει για την 12άδα ο Έλληνας κόουτς.

Έτσι, βάσει των απουσιών που προαναφέραμε, ο Ολυμπιακός μπορεί να υπολογίζει στους

Φρανκ Νιλικίνα

Τάισον Γουόρντ

Γιαννούλη Λαρεντζάκη

Σέιμπεν Λι

Σάσα Βεζένοβ

Κώστα Παπανικολάου

Όμηρο Νετζήπογλου

Τάιλερ Ντόρσεϊ

Άλεκ Πίτερς

Νίκολα Μιλουτίνοφ

Κώστα Αντετοκούνμπο

Ντόντα Χολ

Οι παραπάνω 12 θα αποτελέσουν και την 12άδα που θα παρατάξει στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός απέναντι στην Ντουμπάι.

