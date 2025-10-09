Ο Τόμας Γουόκαπ θα βρεθεί στα... πιτς για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως χάνει τα ματς που έρχονται με Ντουμπάι BC και Παναθηναϊκό μεταξύ άλλων.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ντουμπάι BC στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague, ωστόσο τα προβλήματα των «ερυθρόλευκων» πληθαίνουν. Ο Τόμας Γουόκαπ θα αναγκαστεί να χάσε τις επόμενες 2-3 εβδομάδες κάτι που σημαίνει πως δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του κόντρα στη Ντουμπάι BC (10/10 - 21:15) και στον Παναθηναϊκό 12/10, μεταξύ άλλων.

O Γουόκαπ ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στον γλουτιαίο μηρό και προσθέτει άλλον έναν... πονοκέφαλο στον Γιώργο Μπαρτζώκα, αφού οι απουσίες είναι πολλές ειδικά στην περιφερειακή γραμμή.

Σχετικά με την κατάσταση του Εβάν Φουρνιέ, ο Γάλλος περιφερειακός θα δοκιμάζει σήμερα, αλλά είναι δύσκολο να αγωνιστεί απέναντι στην Ντουμπάι BC. Εκτός παραμένουν για τους Πειραιώτες, τόσο ο Σακιέλ Μακίσικ όσο και ο Κίναν Έβανς.