Παίκτης της Ντουμπάι BC είναι πλέον ο Αυστραλός γκαρντ Τάραν Άρμστρονγκ.

Η Ντουμπάι BC ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει απόψε, Παρασκευή (10/10) στις 21:15, τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να ετοιμάζονται παράλληλα για τον αγώνα της Κυριακής κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Από την πλευρά της η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε μία νέα μεταγραφική προσθήκη στο ρόστερ, έχοντας κάνει δικό της τον Τάραν Άρμστρονγκ. Ο 23χρονος Αυστραλός γκαρντ (1,96 μ.) θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του σε ευρωπαϊκό έδαφος, έχοντας περάσει στο παρελθόν από ομάδες της Αυστραλίας (BA Centre of Excellence, North West Tasmania Thunder και Cairns Taipans).

Τελευταίος του... σταθμός ωστόσο ήταν στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα οι Σάντα Κρουζ Γουόριορς οι οποίοι αγωνίζονται στη G League, ομάδα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς όπου μετρούσε από 11,5 πόντους με 6 ριμπάουντ και 7,8 ασίστ.

Πλέον ο Άρμστρονγκ ετοιμάζεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη ως παίκτης της Ντουμπάι BC, η οποία συμμετέχει στην ABA Liga ενώ παράλληλα διανύει την παρθενική της χρονιά στην Euroleague.