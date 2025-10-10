Ο Εργκίν Αταμάν είχε έντονα παράπονα από τους παίκτες του, με τον τρόπο που διαχειρίστηκαν την αναμέτρηση και παραλίγο να χάσουν ένα παιχνίδι μέσα από τα χέρια τους από την Μπασκόνια. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΙΤΟΡΙΑ: Γιώργος Κούβαρης.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να πέτυχε ένα σημαντικό «διπλό», έτσι όπως εξελίχθηκε, στη Βιτόρια, ωστόσο ο Εργκίν Αταμάν δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος από την απόδοση της ομάδας του.

Οι «πράσινοι» έχασαν διαφορά 17 πόντων και παραλίγο να το... πληρώσουν στο φινάλε, ωστόσο ο Κέντρικ Ναν το πήρε πάνω του και με ένα τεράστιο σουτ, υπέγραψε το «διπλό».

Βέβαια, ο Αταμάν μόνο ευχαριστημένος δε θα μπορούσε να είναι με το ότι η ομάδα του έχασε τέτοια διαφορά και κινδύνευσε να φύγει ηττημένη από τη Buesa Arena.

Ο Τούρκος κόουτς έκανε έντονες παρατηρήσεις στους παίκτες του στα αποδυτήρια, αφού δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με όσα είδε στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Προσπαθώντας, έτσι, να αφυπνίσει τους παίκτες του ενόψει και του εγχώριου ντέρμπι που έρχεται την Κυριακή (12/10 - 19:00) απέναντι στον Ολυμπιακό, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.