Ο Έργκιν Άταμαν είχε έντονα παράπονα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού στη Βιτόρια, με τον Τούρκο κόουτς να αποθεώνει μόνο τον Κέντρικ Ναν.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Πρώτα από όλα κερδίσαμε. Εκτός από τον Ναν, δεν είμαι 100% ικανοποιημένος από τον τρόπο που πήραμε τη νίκη. Η εμφάνισή μας ήταν απαίσια και με έναν παίκτη δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Είμαστε σε επικίνδυνη κατάσταση γιατί δεν μου αρέσει αυτό το στυλ μπάσκετ που μόνο ένας παίκτης σκοράρει. Δεν γυρνάμε την μπάλα. Χάνουν τα λέι-απ, χάνουν τα πάντα. Αυτό δεν είναι μπάσκετ μεγάλης ομάδας. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο ο Ναν έκανε αυτό που έκανε και του άξιζε. Ωστόσο, είμαι πολύ ανήσυχος, ειδικά με το μπάσκετ που παίξαμε στην τελευταία περίοδο. Αυτή η ομάδα, με αυτό το ρόστερ δεν μπορούμε να παίζουμε αυτό το μπάσκετ. Είναι μια επικίνδυνη κατάσταση που θα προσπαθήσουμε να λύσουμε»