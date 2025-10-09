Παρτίζαν - Έφες: Παπαγιάννης σε πτήση προς το σερβικό καλάθι

Παρτίζαν - Έφες: Παπαγιάννης σε πτήση προς το σερβικό καλάθι

Ο Γιώργος Παπαγιάννης χάρισε θέαμα στο παιχνίδι της Εφές με την Παρτίζαν.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης υποδέχθηκε άψογα μια πάσα από τον Γουάιλερ-Μπαμ, με τον Έλληνα σέντερ της Έφες να προλαβαίνει τον αμυντικό του και να καρφώνει εμφατικά στο καλάθι της Παρτίζαν.

Η εντυπωσιακή φάση του Γιώργου Παπαγιάννη:

