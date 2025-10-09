Παρτίζαν - Έφες: Παπαγιάννης σε πτήση προς το σερβικό καλάθι
Ο Γιώργος Παπαγιάννης χάρισε θέαμα στο παιχνίδι της Εφές με την Παρτίζαν.
Ο Γιώργος Παπαγιάννης υποδέχθηκε άψογα μια πάσα από τον Γουάιλερ-Μπαμ, με τον Έλληνα σέντερ της Έφες να προλαβαίνει τον αμυντικό του και να καρφώνει εμφατικά στο καλάθι της Παρτίζαν.
Η εντυπωσιακή φάση του Γιώργου Παπαγιάννη:
Δείτε ΕπίσηςΜπασκόνια - Παναθηναϊκός: Η γνωστή φίλαθλος των γηπεδούχων έκανε αισθητή ξανά την παρουσία της με τις χαρακτηριστικές κραυγές
Georgios Papagiannis, bir kat daha yüksekte ✈️@AnadoluEfesSK 🔵⚪️ pic.twitter.com/rY5n0sNUZ2— EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) October 9, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.