Η γνωστή φίλαθλος της Μπασκόνια έκανε αισθητή την παρουσία της και στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρέθηκε στη Βιτόρια για το παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής της Euroleague κόντρα στη Μπασκόνια και μεταξύ άλλων, στο γήπεδο βρισκόταν και η γνωστή φίλαθλος των γηπεδούχων.

Οι φωνές της έγιναν ξανά αρκετά καλά αντιληπτές τόσο μέσα στο γήπεδο όσο και στην τηλεοπτική μετάδοση, με σχεδόν κάθε φάση να ακολουθείται από τις χαρακτηριστικές της κραυγές της.

Φυσικά, η συγκεκριμένη φίλαθλος είναι εδώ και πολλά χρόνια γνωστή στο φίλαθλο κοινό της Euroleague, έχοντας γίνει γνωστή μέσα από τη φωνή της και τα όσα φωνάζει την ώρα των παιχνιδιών.