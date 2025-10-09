Ολυμπιακός, Φουρνιέ: Εξαιρετικά αμφίβολος ο Γάλλος ενόψει Ντουμπάι

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν προπονήθηκε με τον Ολυμπιακό την Πέμπτη (9/10), με την συμμετοχή του να κρίνεται την τελευταία στιγμή, αλλά τον ίδιο να μην συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να αγωνιστεί.

Ο Εβάν Φουρνιέ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, με τον Γάλλο να είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στο Ντουμπάι (10/9, 21:15).

Στην προπόνηση της Πέμπτης (9/10) ο Εβάν Φουρνιέ δεν αγωνίστηκε, καθώς οι ενοχλήσεις δεν του το επέτρεψαν, με την συμμετοχή του στο ματς απέναντι στην Ντουμπάι να κρίνεται την τελευταία στιγμή.

Πάντως η συμμετοχή του Φουρνιέ στο παιχνίδι συγκεντρώνει πάρα πολύ λίγες πιθανότητες, με τον Γάλλο να χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά αμφίβολος ενόψει του αγώνα.

