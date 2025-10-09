Ολυμπιακός, Φουρνιέ: Εξαιρετικά αμφίβολος ο Γάλλος ενόψει Ντουμπάι
Ο Εβάν Φουρνιέ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, με τον Γάλλο να είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στο Ντουμπάι (10/9, 21:15).
- Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές στο Ολυμπιακός-Ντουμπάι BC
- Κοντά στο sold out με Ντουμπάι BC o Ολυμπιακός
Στην προπόνηση της Πέμπτης (9/10) ο Εβάν Φουρνιέ δεν αγωνίστηκε, καθώς οι ενοχλήσεις δεν του το επέτρεψαν, με την συμμετοχή του στο ματς απέναντι στην Ντουμπάι να κρίνεται την τελευταία στιγμή.
Πάντως η συμμετοχή του Φουρνιέ στο παιχνίδι συγκεντρώνει πάρα πολύ λίγες πιθανότητες, με τον Γάλλο να χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά αμφίβολος ενόψει του αγώνα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.