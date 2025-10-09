Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ντουμπάι BC και αυτοί θα είναι οι διαιτητές που θα σφυρίξουν το παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός ανοίγει τις πόρτες του ΣΕΦ για πρώτη φορά στη φετινή EuroLeague, όπου υποδέχεται τη Ντουμπάι BC για την τρίτη αγωνιστική (10/10, 21:15). Οι διαιτητές που έχουν οριστεί να διευθύνουν το παιχνίδι είναι ο Σέρβος Ράντονιτς, ο Ισπανός Κορτές και ο Αλβανός Τσίτσι.

Ο Ολυμπιακός, με τα πολλά προβλήματα απουσιών, θα επιδιώξει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα του στη Μαδρίτη από τη Ρεάλ την περασμένη αγωνιστική (89-77).

Με τον ίδιο στόχο πηγαίνει και η Ντουμπάι στο Φάληρο, αφού στο τελευταίο της ευρωπαϊκό ματς γνώρισε την ήττα από τη Μονακό εκτός έδρας (103-81). Η ομάδα του Ντουμπάι αγωνίζεται χωρίς τον Μούσα, ο οποίος αποτελεί κομβική απουσία.

Ντουμπάι BC: Χωρίς Μούσα με Ολυμπιακό