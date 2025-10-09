Ο Παναθηναϊκός έκανε έκπληξη στον Τζέριαν Γκραντ για τα γενέθλιά του κατά τη διάρκεια του γεύματος της ομάδας.

Ο Τζέριαν Γκραντ γιορτάζει σήμερα (10/9) τα 33α του γενέθλια και οι άνθρωποι της ομάδας τού έκαναν έκπληξη με τούρτα κατά τη διάρκεια του γεύματος της ομάδας.

Σύσσωμη η ομάδα του Παναθηναϊκού του τραγούδησε, εκείνος έσβησε τα κεράκια, αλλά δεν έβγαλε λόγο, όπως του ζητούσαν οι συμπαίκτες του. Ο γκαρντ του «τριφυλλιού» αρκέστηκε στο να ευχαριστήσει τους συμπαίκτες του για την όμορφη χειρονομία.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στη Βιτόρια, όπου θα αντιμετωπίσουν σήμερα (10/9, 21:30) την Μπασκόνια για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague.