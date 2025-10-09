Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στη Βιτόρια από τη Μπασκόνια (21:30, live Gazzetta) και θέλει να επιστρέψει στις νίκες στη Εuroleague.

Οι πράσινοι θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα από τη Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενείται από τη Μπασκόνια (21:30, live Gazzetta, Novasports 4) στη Βιτόρια και θέλει το ροζ φύλλο αγώνα για να ανέβει στο 2-1 στη βαθμολογία.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε για την επιστροφή του στην Βιτόρια ως αντίπαλος, αλλά και για τις πρώτες του εντυπώσεις από τον Παναθηναϊκό. Aπό την πλευρά του ο Αταμάν είπε μεταξύ άλλων «Το σημαντικό είναι να βρω τους παίκτες που θα φέρνουν νίκες, όχι να μοιράζω τον χρόνο συμμετοχής».

Το τριφύλλι βρίσκεται στη Χώρα των Βάσκων με 14 παίκτες. Συγκεκριμένα ταξίδεψαν οι Τι Τζέι Σορτς, Κέντρικ Ναν, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Σλούκας, Βασίλης Τολιόπουλος, Τζέριαν Γκραντ, Μάριους Γκριγκόνις, Τσέντι Όσμαν, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Αλέξανδρος Σμαοντούροβ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου, Ρισόν Χολμς και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Το πρόγραμμα

21:30 Παρτιζάν - Αναντολού Εφές

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μονακό

21:30 Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR

21:45 Παρί - Βίρτους Μπολόνια

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν