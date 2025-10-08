Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Βιτόρια απέναντι στην Μπασκόνια για την 3η αγωνιστική της Euroleague, με τον Εργκίν Άταμαν να πραγματοποιεί στην «Fernando Buesa Arena» την τελευταία του προπόνηση.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΙΤΟΡΙΑ: Γιώργος Κούβαρης

Στη χώρα των Βάσκων βρίσκεται από το μεσημέρι της Τετάρτης (8/10) η αποστολή του Παναθηναϊκού προκειμένου να αντιμετωπίσει την γηπεδούχο Μπασκόνια.

Στόχος δεν είναι άλλος από την επιστροφή της ομάδας στις νίκες μετά και την εντός έδρας ήττα από την Μπαρτσελόνα, τόσο για αγωνιστικούς και βαθμολογικούς λόγους όσο και για ψυχολογικούς από τη στιγμή που ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (12/10, 19:00) για το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL.

O Εργκίν Άταμαν συμπεριέλαβε 14 παίκτες στην αποστολή και ανήμερα του αγώνα θα αποφασίσει για την τελική δωδεκάδα στο ματς. Άλλωστε ήθελε όλους τους παίκτες παρόντες προκειμένου να γίνει πλήρης προπόνηση ενόψει και του αγώνα με τον αιώνιο αντίπαλο.

Ο Παναθηναϊκός προπονήθηκε στην Fernando Buesa Arena, εκεί απ' όπου έχει να φύγει με τη νίκη εδώ και οκτώ χρόνια και πιο συγκεκριμένα από τον Μάρτιο του 2017.