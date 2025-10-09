Ο Γιώργος Κούβαρης βρίσκεται στην χώρα των Βάσκων και γράφει για το πρώτο «must win» παιχνίδι που έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός, εξηγώντας ότι όσο εύκολο και αν φαίνεται το παιχνίδι με την Μπασκόνια, τόσο «πονηρό» και δύσκολο μπορεί να αποδειχθεί.

Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε το πόσο αμείλικτη είναι η Euroleague. Δεν συγχωρείται το παραμικρό λάθος. Είτε μιλάμε για κάποιο ντέρμπι, είτε ακόμα εάν παίζει ο πρώτος με τον τελευταίο της κατάταξης ή (τουλάχιστον στην παρούσα φάση και χρονική στιγμή της διοργάνωσης) ο (φαινομενικά) πιο αδύνατος με το μεγάλο φαβορί. Δεν πρόκειται να χαρίσει κανείς κάστανα σε κανέναν.

Στον Παναθηναϊκό το ξέρουν καλά. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται. Ειδικά μετά την εντός έδρας ήττα από την Μπαρτσελόνα. Σαφέστατα και υπάρχει το άλλοθι της ελλιπέστατης προετοιμασίας όπως επίσης και το γεγονός ότι έχουν αποκτηθεί παίκτες-πρωταγωνιστές για δύο κομβικές (αν όχι τις πιο κομβικές) θέσεις σε μια ομάδα όπως είναι φυσικά το βασικό πόιντ γκαρντ (Τι Τζέι Σορτς) και το βασικό σέντερ (Ρισόν Χολμς) λόγω της απουσίας του τραυματία Ματίας Λεσόρ.

Οπότε δεν είναι εύκολο για τον Παναθηναϊκό να παίξει καλά. Τουλάχιστον όχι ακόμα. Έχει και θα συνεχίσει να έχει πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοση του για κάποιο χρονικό διάστημα καθώς οι περισσότεροι παίκτες αλλού πατάνε και αλλού βρίσκονται. Και αυτό οφείλεται, όπως είπα, στην έλλειψη προετοιμασίας.

Ο «Γολγοθάς» των επτά εκτός έδρας ματς σε 36 ημέρες

Το θέμα είναι άλλο. Να την… σκαπουλάρει με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Θεωρώ απίθανο να μην υπάρξουν (που μακάρι να μην υπάρξουν) απώλειες στα επόμενα ματς της Euroleague, πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που έχει να δώσει τα επτά από τα επόμενα εννέα ματς στη διοργάνωση εκτός έδρας τις επόμενες 36 ημέρες. Και δεν θα είναι καθόλου εύκολο το «task» των «πρασίνων» εάν αναλογιστεί κάποιος ότι θα υπάρχουν ενδιάμεσα και τρεις «διαβολοβδομάδες». Λίγο όπως ανέφερα τα νέα πρόσωπα σε σημαντικές θέσεις, λίγο η έλλειψη προετοιμασίας, λίγο η καταπόνηση των διεθνών από το Eurobasket, συνιστά ακόμα μεγαλύτερη την προσοχή σε αυτά τα ματς. Ξαναλέω. Στην Euroleague δεν υπάρχουν εύκολα και δύσκολα ματς.

#EveryGameMatters όπως είναι και το μότο της διοργάνωσης και το οποίο αποτυπώνει στο 100% τον βαθμό ετοιμότητας που πρέπει να έχουν όλες οι ομάδες. Άλλωστε μια απώλεια, η οποία τώρα να φαίνεται αδιάφορη ή έστως να μην έχει κάποιον αντίκτυπο, αλλά στο τελικό ταμείο να την πληρώσει ακριβά.

☘️ Η προπόνηση του Παναθηναϊκού στη Βιτόρια μια μέρα πριν το ματς με την Μπασκόνια



📍Αποστολή στην Ισπανία: @gkouvaris pic.twitter.com/CnP2iKqG1v — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 8, 2025

Γι’ αυτό και θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει τα μάτια του ορθάνοικτα και να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμος (ιδανικά πανέτοιμος) στο ματς της «Fernando Buena Arena». Ένα ματς από το οποίο -ουσιαστικά- δεν έχει να κερδίσει τίποτα πέραν της νίκης στην κατάταξη, αλλά έχει να χάσει πολλά. Και θα χάσει τόσο αγωνιστικά και βαθμολογικά σε περίπτωση ήττας όσο και ψυχολογικά ενόψει και του μεγάλου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εάν κερδίσει απλά θα έχει κάνει το καθήκον του και θα μπορεί να κοιτάξει με περισσότερη ηρεμία την αναμέτρηση απέναντι στον «αιώνιο» αντίπαλο.

Η αρνητική παράδοση, η αλλοπρόσαλλη Μπασκόνια και ο... σύμμαχος

Και μάλιστα θα κληθεί να το κάνει σε μια έδρα όπου έχει να «γευτεί» τη χαρά της νίκης οκτώ ολόκληρα χρόνια και δη από τον Μάρτιο του 2017 με 72-63, μετρώντας έκτοτε επτά σερί ήττες. Ήμουν νιος και γέρασα από την τελευταία νίκη του Παναθηναϊκού στη Βιτόρια με Σίννγκλετον (18π.), Τζέιμς (11π.) και Γκιστ (11π.) Και επιμένω και λέω ότι το ματς είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν για έναν και μοναδικό λόγο. Η Μπασκόνια είναι αλλοπρόσαλλη ομάδα. Έχει την καλύτερη επίθεση και την χειρότερη άμυνα. Όσα βάλουμε και όσα φάμε εν ολίγοις είναι το παιχνίδι της, το οποίο ανεβάζει σε… φάουλ ρυθμούς, με πολλές κατοχές, γρήγορο τέμπο και πολλά σουτ από την περιφέρεια.

Τόσο ο Εργκίν Άταμαν πριν από την αναχώρηση της αποστολής για την Βιτόρια, όσο και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος στάθηκαν στην αμυντική ανταπόκριση που πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το ματς. Και δεν το είδαμε απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Μάλιστα όσοι έχουν επισκεφθεί την «Fernando Buesa Arena» για το παιχνίδι της Μπασκόνια, γνωρίζουν καλά ότι εάν βρουν ρυθμό οι Βάσκοι, αυτομάτως το γήπεδο αρχίζει και γίνεται κατηφορικό. Και αυτό δεν θα το ήθελε σε καμία περίπτωση ο Παναθηναϊκός. Γιατί μετά θα τρέχει και δεν θα φτάνει.

Πάντως το κλίμα μέσα στην ομάδα είναι πολύ καλό. Όλοι θεωρούν ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να αντιδράσει (και ότι θα αντιδράσει) μετά το τελευταίο παιχνίδι της Euroleague βελτιώνοντας και την συνολική εικόνα μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ. Και αν λάβουμε υπόψιν μας ότι το εν λόγω ματς «ταιριάζει» στο επιθετικό τρόπο παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, τότε μπορούν οι «πράσινοι» να το φέρουν στα μέτρα τους. Και στην τελική, γιατί να μην το κάνουν; Έχουν τα υλικά, την ποιότητα και το ταλέντο να «σπάσουν» την αρνητική παράδοση στην χώρα των Βάσκων.