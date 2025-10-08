Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια στη Βιτόρια, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΙΤΟΡΙΑ: Γιώργος Κούβαρης.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Βιτόρια για την τρίτη «στροφή» της EuroLeague όπου θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια την Πέμπτη (09/10).

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος τέθηκε στη διάθεση των δημοσιογράφων πριν οι «πράσινοι» αναχωρήσουν για την πτήση τους και μίλησε για την αναμέτρηση που θα τον φέρει αντιμέτωπο με την πρώην ομάδα του.

Αναλυτικά

Για την αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα που τον ανέδειξε: «Ιδιαίτερο το συναίσθημα γιατί παίζω απέναντι στην ομάδα που με ανέδειξε στην EuroLeague και μου έδωσε την ευκαιρία αυτή να αγωνιστώ σε αυτό το επίπεδο. Είμαι ευγνώμων και ανυπομονώ να τους δω από κοντά ξανά, αλλά θα είμαστε αντίπαλοι για 40 λεπτά. Ελπίζω να πάρουμε τη νίκη γιατί είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι και είναι και επικίνδυνο παιχνίδι επίσης».

Για τα στοιχεία που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός: «Άμυνα, τρέξιμο και ενέργεια χρειάζεται το παιχνίδι. Είναι πολύ νεανική ομάδα και θα παίξουν πολύ δυνατά. Έχουν χάσει κι όλα τα παιχνίδια που έχουν παίξει μέχρι στιγμής οπότε έχουν ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο να κερδίσουν».

Για το δέσιμο της ομάδας: «Μέρα με τη μέρα θα γινόμαστε σίγουρα καλύτεροι, όσο παίζουμε και βρισκόμαστε καλύτερα και γνωριζόμαστε οι καινούριοι με τους παλιούς. Πιστεύω ότι όλο και καλύτερα θα πηγαίνει η κατάσταση».

Για το τι πρέπει να βελτιώσουν: «Πρέπει να ελέγξουμε τα ριμπάουντ, κάτι που δεν έχουμε καταφέρει δύο αγωνιστικές τώρα στην Ευρώπη. Πρέπει να καταφέρουμε να περιορίσουμε το τρέξιμο της Μπασκόνια κι επίσης να είμαστε κι εμείς έξυπνοι στην επίθεση και να τιμωρήσουμε τα λάθη που θα γίνουν».

Για τους λόγους που η ομάδα δεν έχει ίσως την αναμενόμενη εικόνα: «Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, μπαίνουμε στην τρίτη αγωνιστική τώρα. Η ομάδα δεν έκανε προετοιμασία όλη μαζί με EuroBasket, τραυματισμούς, Αυστραλία. Είναι πολύ δύσκολο να μπουν τόσες λεπτομέρειες, είναι πολύ νωρίς πρέπει να υπάρχει υπομονή και στήριξη και η ομάδα θα είναι εκεί που πρέπει να είναι στο τέλος».

Για το αν υπάρχουν πειράγματα με τους πρώην συμπαίκτες του: «Όλοι είναι συγκεντρωμένοι. Δεν υπήρχε κάποιο πείραγμα με τα παιδιά στην Μπασκόνια. Τόσο εμείς όσο καιο οι αντίπαλοι το έχουν δει πολύ σοβαρά το παιχνίδι».