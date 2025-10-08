Η Παρτίζαν ανακοίνωσε το πού θα διεξαχθεί το παιχνίδι της με αντίπαλο τον Ολυμπιακό (14/1).

Η Παρτίζαν ήταν γνωστό από το καλοκαίρι πως θα αναγκαστεί να δώσει τρία εντός έδρας παιχνίδια της (Μακάμπι, Ολυμπιακό, Χάποελ) μακριά από το Βελιγράδι, με την αναμέτρηση απέναντι στον Ολυμπιακό να γίνεται γνωστό το πού θα διεξαχθεί.

Ο πρόεδρος της Παρτίζαν, Οστόγια Μιχαΐλοβιτς ενημέρωσε ότι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (14/1) θα διεξαχθεί στη Βιέννη, με τους Ερυθρόλευκους να ενημερώνονται έτσι πως θα ταξιδέψουν στην πόλη την Αυστρίας τον Ιανουάριο (14/1).

Ανάμεσα στις επιλογές που εξέτασαν οι άνθρωποι της Παρτίζαν ήταν και η Θεσσαλονίκη και το Μόναχο, προορισμοί οι οποίοι δεν προκρίθηκαν, τουλάχιστον για το συγκεκριμένο ματς.

Η αλλαγή αυτή γίνεται καθώς από τις 10 έως της 25 Ιανουαρίου του 2026 διεξάγεται στην Belgrade Arena το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου και λόγω των απαραίτητων μετατροπών που θα γίνουν στο γήπεδο, δεν θα είναι διαθέσιμο για το μπάσκετ από 26 Δεκεμβρίου 2025 έως την 1η Φεβρουαρίου 2026.

