Δύσκολη είναι η εξίσωση στην Παρτίζαν, όσον αφορά τον διάδοχο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Πολύ μεγάλη δυσκολία συναντά η Παρτίζαν, όσον αφορά τον προπονητή που θα διαδεχθεί τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς όπως αναφέρουν στη Σερβία, οι προτάσεις που έχουν κάνει έχουν πέσει στο... κενό.

Η αρχή έγινε με τον Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος έπειτα από τις αντιδράσεις που υπήρξαν μετά την επιστροφή του «Ζοτς» στο Βελιγράδι και όσα συνέβησαν στην προπόνηση της ομάδας τον οδήγησαν στην απόφαση να απαντήσει αρνητικά στον πρόεδρο Οστόγια Μιχαήλοβιτς.

Η επόμενη λύση που εξετάστηκε ήταν του Πάμπλο Λάσο, ενός προπονητή με περγαμηνές και ικανότατο στη διαχείριση προσωπικοτήτων από τα χρόνια της Ρεάλ. Μπορεί στη συνέχεια σε Μπάγερν Μονάχου και Μπασκόνια να μην έκανε ουσιαστικά τίποτε, αλλά η αλήθεια είναι πως ξέρει να διαχειρίζεται μεγάλα ονόματα.

Μάλιστα, ειδικά αυτή τη στιγμή και μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπάρχει ένα τεράστιο κενό στον πάγκο που δεν μπορεί να καλυφθεί από έναν προπονητή όπως ο Ζοάν Πεναρόγια.

Ξέρουν καλά στη διοίκηση της Παρτίζαν, αλλά και ο ίδιος ο Ζάρκο Πάσπαλι, πως ο άνθρωπος που θα κληθεί να συνεχίσει το έργο του Ομπράντοβιτς θα πρέπει να είναι ένας προπονητής με προσωπικότητα, που θα μπορεί να εμπνεύσει τους παίκτες και να μετριάσει σταδιακά έστω τις αντιδράσεις του κόσμου.

Το γεγονός ότι στην ABA League κόντρα στην Κλουζ κάθισε στον πάγκο για ένα ακόμη ματς σε ρόλο υπηρεσιακού προπονητή ο Μίρκο Οτσόκολιτς, αν μη τι άλλο επιβεβαιώνει πως η ανεύρεση προπονητή είναι δύσκολη υπόθεση, καθώς δεν δείχνει κανείς διαθέσιμος να μπει στη «μάχη» για να πείσει τον κόσμο πως δικαιούται μια ευκαιρία.

Η σκιά του Ομπράντοβιτς πλανάται πάνω από την Belgrand Arena και είναι πολύ πιθανό όπως επισημαίνουν και οι Σέρβοι ο Μίρκο Οτσόκολιτς να κάθεται στην άκρη του πάγκου και την επόμενη Παρασκευή (12/12) στον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα για την 15η αγωνιστική της Euroleague. Άλλωστε, είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι το οποίο πιθανότατα θα προσπαθήσει να αποφύγει ο επόμενος προπονητής της Παρτίζαν, καθώς ξέρουν όλοι καλά πως τη δεδομένη στιγμή είναι κάτι περισσότερο από ένα ματς στην μετά Ζέλικο Ομπράντοβιτς εποχή...

