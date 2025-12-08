Παρτίζαν: Ο Ερυθρός θα έχει 1.000 οπαδούς στο ντέρμπι
Τα τελευταία χρόνια, τα «αιώνια» ντέρμπι της EuroLeague στο Βελιγράδι έχουν χαρίσει αμέτρητες εικόνες έντασης και φανταστικής ατμόσφαιρας στην Belgrade Arena έχοντας μάλιστα καταφέρει να καθιερωθεί κάτι πρωτότυπο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα σε ντέρμπι τέτοιου βεληνεκούς: Να υπάρχει η παρουσία των οπαδών και των δύο φιλάθλων.
Όπως, αναφέρει η «MozzartSport», κάτι τέτοιο θα συμβεί και στο ντέρμπι της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου, καθώς 1.000 οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα θα παρευρεθούν στο γήπεδο με γηπεδούχο την Παρτίζαν. Τα τελευταία χρόνια οι δύο σύλλογοι δείχνουν πως μπορούν να συνεργαστούν και το μοτίβο αναμένεται να συνεχιστεί, όταν έρθει η σειρά των «ερυθρόλευκων» να είναι γηπεδούχοι, με αντίστοιχο αριθμό εισιτηρίων να διατίθεται στους «ασπρόμαυρους».
Όλα αυτά φυσικά, όσο συνεχίζεται η αναταραχή στις τάξεις της Παρτίζαν με τα απόνερα της αποχώρησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να είναι ακόμα εκεί και ο κόσμος να παραμένει επηρεασμένος. Μένει να φανεί ο ρόλος που θα διαδραμματίσει το επερχόμενο ντέρμπι.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.