Η ατμόσφαιρα αρχίζει να... ηλεκτρίζεται ενόψει του «αιώνιου» ντέρμπι, με την Παρτίζαν και τον Ερυθρό Αστέρα με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν μαζί τους 1.000 οπαδούς.

Τα τελευταία χρόνια, τα «αιώνια» ντέρμπι της EuroLeague στο Βελιγράδι έχουν χαρίσει αμέτρητες εικόνες έντασης και φανταστικής ατμόσφαιρας στην Belgrade Arena έχοντας μάλιστα καταφέρει να καθιερωθεί κάτι πρωτότυπο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα σε ντέρμπι τέτοιου βεληνεκούς: Να υπάρχει η παρουσία των οπαδών και των δύο φιλάθλων.

Όπως, αναφέρει η «MozzartSport», κάτι τέτοιο θα συμβεί και στο ντέρμπι της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου, καθώς 1.000 οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα θα παρευρεθούν στο γήπεδο με γηπεδούχο την Παρτίζαν. Τα τελευταία χρόνια οι δύο σύλλογοι δείχνουν πως μπορούν να συνεργαστούν και το μοτίβο αναμένεται να συνεχιστεί, όταν έρθει η σειρά των «ερυθρόλευκων» να είναι γηπεδούχοι, με αντίστοιχο αριθμό εισιτηρίων να διατίθεται στους «ασπρόμαυρους».

Όλα αυτά φυσικά, όσο συνεχίζεται η αναταραχή στις τάξεις της Παρτίζαν με τα απόνερα της αποχώρησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να είναι ακόμα εκεί και ο κόσμος να παραμένει επηρεασμένος. Μένει να φανεί ο ρόλος που θα διαδραμματίσει το επερχόμενο ντέρμπι.