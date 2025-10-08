EuroLeague: Οι απουσίες της ημέρας

Δείτε το ιατρικό δελτίο της Euroleague για το αποψινό (08/10) παιχνίδι.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Βουλγαρία για την πρώτη μεταξύ τους ευρωπαϊκή «μάχη» ανοίγοντας την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague (08/10, 21:05).

Η Χάποελ έχει μπει δυναμικά στην πρώτη της σεζόν στην EuroLeague, έχοντας κάνει το 2/2 με Μπαρτσελόνα και Εφές, ενώ η Μακάμπι προέρχεται από δύο ήττες απέναντι σε Εφές και Παρί.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα απουσιών με τον Μπρούνο Καμπόκλο να μην έχει αγωνιστεί ακόμα. Αμφίβολοι για την αναμέτρηση είναι και ο Γιαμ Μάνταρ και ο Τζόναθαν Μότλεϊ. Ο Νταν Οτούρου που φαινόταν αμφίβολος προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα.

Από την άλλη, η ομάδα του Όντεντ Κάτας δεν έχει προβλήματα και αναμένεται να παραταχθεί πλήρης.