EuroLeague: Οι απουσίες της ημέρας
Η Χάποελ Τελ Αβίβ υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Βουλγαρία για την πρώτη μεταξύ τους ευρωπαϊκή «μάχη» ανοίγοντας την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague (08/10, 21:05).
Η Χάποελ έχει μπει δυναμικά στην πρώτη της σεζόν στην EuroLeague, έχοντας κάνει το 2/2 με Μπαρτσελόνα και Εφές, ενώ η Μακάμπι προέρχεται από δύο ήττες απέναντι σε Εφές και Παρί.
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα απουσιών με τον Μπρούνο Καμπόκλο να μην έχει αγωνιστεί ακόμα. Αμφίβολοι για την αναμέτρηση είναι και ο Γιαμ Μάνταρ και ο Τζόναθαν Μότλεϊ. Ο Νταν Οτούρου που φαινόταν αμφίβολος προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα.
Από την άλλη, η ομάδα του Όντεντ Κάτας δεν έχει προβλήματα και αναμένεται να παραταχθεί πλήρης.
