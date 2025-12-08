Ο Κάρλικ Τζόουνς ανυπομονεί να φορέσει ξανά τη φανέλα της Παρτίζαν.

Όσο η Παρτίζαν σπαράσσονταν από την υπόθεση της αποχώρησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ο Κάρλικ Τζόουνς είναι στα... πιτς και δεν μπορεί να δώσει λύση και να βοηθήσει την ομάδα του. Ωστόσο, τελευταία κάθε ημέρα που περνάει του φαίνεται και μια... αιωνιότητα, γι’ αυτό και έσπευσε να εκδηλώσει τα συναισθήματα του δείχνοντας πως ανυπομονεί να πατήσει ξανά παρκέ το συντομότερο.

Ο Κάρλικ Τζόουνς ήταν από τους σημαντικότερους παίκτες της περσινής σεζόν και με μια ανάρτηση του στον λογαριασμό του στο X όπου είχε κάποιες από τις καλύτερες στιγμές του με την φανέλα της ομάδας, σχολίασε: «Μου λείπει τόσο πολύ…».

Στις 23 Οκτωβρίου, σε έναν αγώνα του πρωταθλήματος της Αδριατικής λίγκας (ABA League) εναντίον της FMP, ο Κάρλικ Τζόουνς υπέστη κάταγμα μεταταρσίου που τον κράτησε εκτός αγώνων για μήνες. Από τότε που αποχώρησε από το γήπεδο, η Παρτίζαν προσπαθεί εναγωνίως να καλύψει το κενό στη θέση του οργανωτή του παιχνιδιού, χωρίς επιτυχία, με συνέπεια να περιμένουν όλοι την επάνοδο του στη δράση.

Απόντος του Κάρλικ Τζόουνς, η Παρτίζαν έχασε πολλά πράγματα που έπαιρνε στην επίθεση, την ταυτότητα της στους τελικούς και την ασφάλεια στην οργάνωση του παιχνιδιού. Κι ενώ ο κόσμος περίμενε την απόκτηση ενός πλέι μέικερ, είναι σαφές πλέον ότι αυτό που περιμένουν είναι η επιστροφή του Κάρλικ Τζόουνς.

Βέβαια, το πότε θα συμβεί αυτό δεν είναι γνωστό. Η Παρτιζάν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δύσκολη θέση (έχει ρεκόρ 5-9) στην Ευρωλίγκα, και ήδη στις 12 Δεκεμβρίου την περιμένει ο μεγαλύτερος αγώνας της σεζόν, κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στη Belgrade Arena.

Η επιστροφή του Κάρλικ Τζόουνς είναι αβέβαιη, αλλά το μήνυμά του αν μη τι άλλο δείχνει την ανυπομονησία του να πατήσει ξανά παρκέ και να βοηθήσει την ομάδα του να βγει από το αδιέξοδο. Οι οπαδοί θα έλεγε κανείς πως το θέλουν ακόμη περισσότερο τη δεδομένη στιγμή...

