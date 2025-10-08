Ολυμπιακός: Ατομικό ο Φουρνιέ, δεν προπονήθηκε ο Χολ
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ντουμπάι BC στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague, ωστόσο τα προβλήματα των «ερυθρόλευκων» πληθαίνουν.
Αρχικά, ο Εβάν Φουρνιέ, που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, είναι αμφίβολος ενόψει της προσεχούς αναμέτρησης με την Ντουμπάι BC (10/10 - 21:15). Και φυσικά, το ίδιο ισχύει για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (12/10 - 19:00) για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν.
Παράλληλα, στη σημερινή προπόνηση (08/10) δεν συμμετείχε ο Ντόντα Χολ που αποτελεί πρόβλημα της τελευταίας στιγμής, καθώς ταλαιπωρείται από ίωση. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν επίσης οι Σακίλ ΜακΚισικ και Κίναν Έβανς.
