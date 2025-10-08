Ο Μπρούνο Καμπόκλο θα μείνει εκτός για αρκετό διάστημα, καθώς θα χρειαστεί επέμβαση για τον τραυματισμό του στην μέση και ένα μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται για τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη γραμμή των ψηλών.

Μεγάλο πλήγμα για τη Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς ο τραυματισμός του Μπρούνο Καμπόκλο στην μέση είναι πιο σοβαρός απ’ ό,τι περίμεναν οι άνθρωποι της ομάδας. Ο 30χρονος σέντερ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, ενώ το διάστημα της απουσίας του παραμένει άγνωστο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «YNet», ο Βραζιλιάνος σέντερ αποχώρησε από την τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν από το πρώτο ματς στη EuroLeague με την Μπαρτσελόνα. Ο Καμπόκλο έφυγε από το παρκέ με πόνους στη μέση λίγα λεπτά μετά την έναρξη της προπόνησης και δεν έχει προλάβει ακόμα να συμμετάσχει σε αγώνα της νέας του ομάδας.

Ο Καμπόκλο αντιμετώπιζε ήδη πρόβλημα στη μέση την περασμένη σεζόν, ο οποίος τον περιόρισε σε μόλις 17 αγώνες της κανονικής περιόδου και έναν αγώνα των πλέι οφ με μέσο όρο 9,4 πόντους και 4 ριμπάουντ στη διοργάνωση. Τώρα αναμένεται να μείνει εκτός για αρκετούς μήνες και να χάσει ένα μεγάλο μέρος της σεζόν στη EuroLeague.