Χάποελ Τελ Αβίβ: Νοκ-άουτ ο Καμπόκλο, περνά την πόρτα του χειρουργείου
Μεγάλο πλήγμα για τη Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς ο τραυματισμός του Μπρούνο Καμπόκλο στην μέση είναι πιο σοβαρός απ’ ό,τι περίμεναν οι άνθρωποι της ομάδας. Ο 30χρονος σέντερ θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, ενώ το διάστημα της απουσίας του παραμένει άγνωστο.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της «YNet», ο Βραζιλιάνος σέντερ αποχώρησε από την τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν από το πρώτο ματς στη EuroLeague με την Μπαρτσελόνα. Ο Καμπόκλο έφυγε από το παρκέ με πόνους στη μέση λίγα λεπτά μετά την έναρξη της προπόνησης και δεν έχει προλάβει ακόμα να συμμετάσχει σε αγώνα της νέας του ομάδας.
Ο Καμπόκλο αντιμετώπιζε ήδη πρόβλημα στη μέση την περασμένη σεζόν, ο οποίος τον περιόρισε σε μόλις 17 αγώνες της κανονικής περιόδου και έναν αγώνα των πλέι οφ με μέσο όρο 9,4 πόντους και 4 ριμπάουντ στη διοργάνωση. Τώρα αναμένεται να μείνει εκτός για αρκετούς μήνες και να χάσει ένα μεγάλο μέρος της σεζόν στη EuroLeague.
