Ο Παναθηναϊκός έφτασε στη Βιτόρια για την αναμέτρηση της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague απέναντι στην Μπασκόνια. Δείτε το video του Gazzetta από την άφιξη της ομάδας. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΙΤΟΡΙΑ: Γιώργος Κούβαρης.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στη Βιτόρια για την τρίτη «στροφή» της EuroLeague όπου θα αντιμετωπίσει την Μπασκόνια την Πέμπτη (09/10). Οι «πράσινοι» έχουν μέχρι στιγμής ρεκόρ 1-1 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μετά τη νίκη στην πρεμιέρα απέναντι στην Μπάγερν στην πρεμιέρα και την ήττα κόντρα στην Μπαρτσελόνα εντός έδρας.

Το σύνολο του Εργκίν Άταμαν μετρά 7 συνεχόμενες ήττες στην έδρα της Μπασκόνια με την ομάδα από την Χώρα των Βάσκων να έχει να χάσει στο «σπίτι» της από τον Μάρτιο του 2017.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε στη Βιτόρια, όπου εκεί τον περίμεναν μερικοί φίλοι της ομάδας στο αεροδρόμιο για να φωτογραφηθούν με τους παίκτες. Υπενθυμίζουμε ότι δεν ακολούθησαν την αποστολή οι Ματίας Λεσόρ και Γιάννης Κουζέλόγλου, ενώ στο τσάρτερ ταξίδεψαν και 120 φίλαθλοι του τριφυλλιού.