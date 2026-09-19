Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα βρίσκεται στο πλευρό του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό, καθώς πήρε την κεντρική σουίτα του γηπέδου.

Ιστορική συνάντηση την Παρασκευή (18/09) στο «T-Center», καθώς ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παρακολούθησε το παιχνίδι με την Μπουργκ, παρέα με τον Γιάννη Αλαφούζο.

Ο κύριος Γιαννακόπουλος προσκάλεσε τον πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, για να δουν μαζί το παιχνίδι του «τριφυλλιού» για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Οι σχέσεις της ΠΑΕ και της ΚΑΕ είναι πολύ καλές και αυτό φάνηκε και από την κοινή ανάρτηση που κάνανε, πως μένουνε ενωμένοι.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μάλιστα, έχει φροντίσει ήδη να «κλείσει» τη θέση του στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Παναθηναϊκού που χτίζεται. Συγκεκριμένα, έχει πάρει την κεντρική σουίτα στο γήπεδο του Βοτανικού.