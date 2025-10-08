Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε πριν από το ματς της Χάποελ Τελ Αβίβ με τη Μακάμπι, για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague (8/10, 21:05).

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για τον ισραηλινό «εμφύλιο» απόψε (8/10, 21:05), για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague, όπου Χάποελ Τελ Αβίβ και Μακάμπι δίνουν το πρώτο μεταξύ τους ευρωπαϊκό ματς. Ο Έλληνας κόουτς είπε ότι η ομάδα του είναι πνευματικά έτοιμη για αυτό το ντέρμπι, αναλύοντας την προσέγγιση που πρέπει να έχει απέναντι σε έναν αρκετά αθλητικό αντίπαλο.

«Είναι ένα ντέρμπι και η σημασία αυτού του αγώνα αγγίζει πολλούς τομείς. Είμαστε σε καλή θέση, ξεκινήσαμε καλά τη σεζόν, αλλά γνωρίζουμε ότι κάθε παιχνίδι έχει μεγάλη σημασία για εμάς, ειδικά επειδή είμαστε καινούργιοι στην EuroLeague.

Παίζουμε εναντίον μιας πολύ αθλητικής ομάδας και αντιμετωπίζουμε έναν επικίνδυνο αντίπαλο, μια ομάδα με εξαιρετικές ικανότητες, μέγεθος, σουτέρ, απειλές στο pick and roll και ψηλούς παίκτες. Συνολικά, είναι μια ομάδα που μπορεί πραγματικά να σε βλάψει αν δεν είσαι πλήρως συγκεντρωμένος ή καλά προετοιμασμένος.»

Η Χάποελ έχει μπει δυναμικά στην πρώτη της σεζόν στην EuroLeague, έχοντας κάνει το 2/2 με Μπαρτσελόνα και Εφές, και σήμερα θέλει να πάρει το ματς ώστε να διατηρηθεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.