Υπάρχει έντονο ενδεχόμενο η αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με τον Ερυθρό Αστέρα για την EuroLeague στην Κωνσταντινούπολη να είναι και η τελευταία του Γιάννη Σφαιρόπουλου στον πάγκο της ομάδας, όπως αναφέρει η «MozzartSport».

Το αρνητικό ξεκίνημα του Ερυθρού Αστέρα στην EuroLeague με τις ήττες από Αρμάνι Μιλάνο εντός έδρας και Μπάγερν στο Μόναχο έχουν δημιουργήσει σύννεφα πάνω από την ομάδα, ενώ η ήττα από τη Ζαντάρ για την ABA League ξανά στο Βελιγράδι θα μπορούσε εύκολα να θεωρηθεί ως η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Σύμφωνα με την σερβική ιστοσελίδα «MozzartSport» η αποστολή του Γιάννη Σφαιρόπουλου στην άκρη του πάγκου των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου φαίνεται να ολοκληρώνεται μετά τη διετή συνεργασία τους. Ο Ερυθρός Αστέρας οδεύει προς λύση της συνεργασίας του με τον Έλληνα προπονητή κοινή συναινέσει με την ομάδα να ψάχνει τον αντικαταστάτη του.

Στον σύλλογο φαίνεται να προτιμούν μια εγχώρια λύση αντί για ξένο τεχνικό, ενώ παράλληλα αναφέρεται πως αν δεν βρεθεί άμεσα νέος προπονητής, υπάρχει πιθανότητα ο Σφαιρόπουλος να κοουτσάρει κανονικά την ομάδα στο εκτός έδρας ματς με τη Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή (10/10), προτού επέλθει το οριστικό «διαζύγιο». Το τέλος της συνεργασίας δεν θα ανακοινωθεί πριν βρεθεί ο αντικαταστάτης με ποιο πιθανές λύσεις να παρουσιάζονται εκείνες του Ντέγιαν Ράντονιτς και του Σάσα Ομπράντοβιτς, καθώς και οι δύο είναι ελεύθεροι αυτή τη στιγμή.