Η Ντουμπάι BC προχωράει σε συμφωνία με τον Τάραν Άρμστρονγκ, ο οποίος αναμένεται να γίνει ο μοναδικός Αυστραλός στη EuroLeague και στην ABA League.

Ο Τάραν Άρμστρονγκ ετοιμάζεται για το μεγάλο του άλμα στην Ευρώπη, καθώς συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάι BC, σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN.

Ο 23χρονος Αυστραλός γκαρντ με καταγωγή από την Ταζμανία, που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες με two-way συμβόλαιο στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και τη θυγατρική τους στη G-League, Santa Cruz Warriors, μετακομίζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να ενισχύσει τη νεοφώτιστη ομάδα της EuroLeague.

Την περασμένη σεζόν, ο Άρμστρονγκ πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τους Cairns Taipans στο πρωτάθλημα της NBL, έχοντας μέσο όρο 17,1 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ. Μάλιστα είναι και διεθνής με τους «Μπούμερς» της εθνικής Αυστραλίας

Με τη μεταγραφή του στη Ντουμπάι, γίνεται ο μοναδικός Αυστραλός παίκτης που θα αγωνιστεί φέτος στη EuroLeague και στην ABA League. Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχει ξεκινήσει τη σεζόν με ρεκόρ 1–1, δείχνοντας ήδη θετικά δείγματα, ενώ την Παρασκευή (10/10) φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.