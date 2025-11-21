Ο Κένεθ Φαρίντ, ο «Manimal» του Παναθηναϊκού, αποδεικνύει με κάθε του εμφάνιση πως το κίνητρο είναι το καύσιμο για την επιτυχία. Μιλώντας στο Gazzetta μοιράζεται τις εντυπώσεις του από τους φιλάθλους, αλλά και από τη συνεργασία του με τον Κέντρικ Ναν.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Ντουμπάι BC με 103-82 στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague συνεχίζοντας το νικηφόρο σερί του που έφτασε τα τρία συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα.

Η έλευση του Κένεθ Φαρίντ είναι ξεκάθαρο πια πως έχει αλλάξει πλήρως την ψυχολογία της ομάδας και απελευθέρωσε όλους τους παίκτες δίνοντάς τους πέρα από άνεση στο παρκέ κι ένα παραπάνω κίνητρο με την όρεξη, την εμπειρία και την ενέργειά του.

Ναν: «Ο Φαρίντ έχει ανάψει την... σπίθα στην ομάδα»

Οι καλές εμφανίσεις συνεχίζονται, λοιπόν, για τον 36χρονο Αμερικανό που ανυπομονούσε να αγωνιστεί στο Telekom Center Athens μπροστά στο κοινό του τριφυλλιού, όπως είχε δηλώσει και ο ίδιος. Η μέρα ήρθε και ο Φαρίντ πάτησε παρκέ για 30 λεπτά σημειώνοντας 9 πόντους, μαζεύοντας 5 ριμπάουντ, μοιράζοντας 4 ασίστ, κάνοντας 1 κλέψιμο και μέσα σε όλα αυτά προσέφερε άπλετο θέαμα με τα τέσσερα εντυπωσιακά μπλοκ του, που ξεσήκωσαν τον κόσμο.

KENNETH FARIED BLOCKS TWICE IN 30 SECONDS!! 🤯💥



This signing is the best move of the season so far, The Manimal comes up with a huge block, pushes the ball up the court, drops a dime, then follows it with another massive block! He is crazy, he is everywhere! 🔥🏀💨 pic.twitter.com/3kK3sLVgJI November 20, 2025

«Λατρεύω το κοινό, ξέρεις, είναι ηλεκτρισμένο, νοιάζονται πραγματικά για το μπάσκετ και μπορείς να το δεις από το πάθος και τον ενθουσιασμό που δείχνουν. Ειδικά όταν άρχισα και με τα χέρια μου να τους ξεσηκώνω, με ξεσήκωσαν κι εκείνοι», είπε ο Αμερικανός σέντερ μιλώντας στο Gazzetta για την πρώτη του εμπειρία στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Ο ενθουσιασμός του φάνηκε και στο φινάλε της αναμέτρησης, όταν ακολούθησε το γνωστό τελετουργικό με το «Χόρτο Μαγικό» παρέα με τους συμπαίκτες του μπροστά στους φιλάθλους. Εκεί εμφανίστηκε και ο Κέντρικ Ναν που προσπαθούσε να του μάθει τη διαδικασία, όσο ο Φαρίντ βίωνε την αποθέωση με το... καλημέρα σας.

☘️ Ο Φαρίντ πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί μετά την 100άρα του Παναθηναϊκού και ο Λεσόρ κάνει... επίθεση αγάπης στον Γκράντ!#pao #paobc pic.twitter.com/apJJNzGC20 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 20, 2025

«Ω, φίλε, ο Κέντριλ, αυτός είναι ο MVP. Είναι killer. Οπότε για μένα είναι εύκολο να παίζω με τύπους σαν κι αυτόν, που ξέρουν πώς να σκοράρουν, αλλά την ίδια στιγμή ξέρουν και πώς να δώσουν τη μπάλα, αν βρεθούν σε δύσκολη θέση. Είναι από αυτούς τους παίκτες που, ναι, μπορεί να σου βάλει 40 πόντους, αλλά μπορεί επίσης να σου δώσει 20 με 10 ασίστ ή και 10 ριμπάουντ από πάνω. Κάνει όλες τις “βρώμικες” δουλειές. Και σήμερα έβγαλε και κάποια κλεψίματα, που ήταν σπουδαίο. Οπότε ήταν υπέροχο να τον βλέπω να παίζει μπάσκετ με τον τρόπο που ξέρει να παίζει», ήταν τα λόγια του για τον... δάσκαλό του στους πανηγυρισμούς.

Ο Φαρίντ στα 36 του χρόνια και με μία καριέρα στο NBA, που έχει αφήσει πίσω του δοκιμάζοντας την τύχη του σε πρωταθλήματα που δεν ανήκουν στο κορυφαίο επίπεδο, θα μπορούσε να πει κανεις πως βρισκόταν στη δύση της καριέρας του. Κάτι τέτοιο είναι ολοφάνερο πως δεν υφίσταται σε καμία περίπτωση, καθώς ο νέος σέντερ του τριφυλλιού παίζει καταθέτοντας και την ψυχή του και στις δύο πλευρές του παρκέ φορώντας τα πράσινα.

«Ειλικρινά, αγαπάω το μπάσκετ και το αγαπούσα πάντα. Για μένα, το μόνο που ήθελα ήταν να βγαίνω και να κάνω το καλύτερο που μπορώ σε κάθε επίπεδο στο οποίο αγωνίστηκα. Και τώρα που μπορώ να παίξω σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα, το υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη και ένα από τα υψηλότερα στον κόσμο, είμαι απλά χαρούμενος. Είναι απλά στιγμές χαράς», τόνισε δείχνοντας πως στον Παναθηναϊκό βρήκε το κίνητρο για να αποδείξει ότι είναι ο «Manimal» που ξέρουν όλοι.