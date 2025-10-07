H Ντουμπάι BC δεν θα έχει στη διάθεση της τον Ντζάναν Μούσα για το ματς της Παρασκευής κόντρα στον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ερχόμενη Παρασκευή (10/10, 21:15) την Ντουμπάι BC στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Πάντως η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα παραταχθεί με μια σημαντική απουσία, την οποία αποκόμισε στην αναμέτρηση με τη Σπλιτ (92-58)

Στο συγκεκριμένο ματς ο Ντζάναν Μούσα τραυματίστηκε στο δεξί του γόνατο, κάτι που δεν θα του επιτρέψει να παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό την Παρασκευή.

Ο Βόσνιος θα μείνει εκτός δράσης για μερικές εβδομάδες λόγω τραυματισμού στο γόνατο. Πλήγμα για την Ντουμπάι BC έχει στα πιτς και τον Αβράμοβιτς, κάτι που κατεβάζει επίπεδο την περιφερειακή της γραμμή.