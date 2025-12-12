Ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ, ήταν ο άνθρωπος που καθόρισε το παιχνίδι της Ντουμπάι με την Μπάγερν, έπειτα από εύστοχο δίποντο που ευστόχησε και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Η Ντουμπάι BC, επικράτησε της Μπάγερν με 89-88, στην έδρα της, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ, με εύστοχο δίποντο στο φινάλε της αναμέτρησης, χάρισε τη νίκη στην ομάδα του,«σκοτώνοντας» τους Γερμανούς, με 0.2 δέκατα να απομένουν για τη λήξη.

Ο Αμερικανός, τελείωσε το παιχνίδι με 22 πόντους (6/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/7 βολές), 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Δείτε τη φάση:

McKinley Wright IV FOR THE WIN!!!



What an insane game between Dubai and Bayern Munich!



And it’s the home team that takes it thanks to a cold-blooded mid-range dagger from Wright IV.

Tough shot, high pressure… and he drains it anyway!



We’re loving every second of this one… pic.twitter.com/Sh3kSgrQ89 — SKWEEK (@skweektv) December 12, 2025



