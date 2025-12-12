EuroLeague: Το buzzer - beater του ΜακΚίνλεϊ Ράιτ που «σκότωσε» την Μπάγερν
Η Ντουμπάι BC, επικράτησε της Μπάγερν με 89-88, στην έδρα της, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ, με εύστοχο δίποντο στο φινάλε της αναμέτρησης, χάρισε τη νίκη στην ομάδα του,«σκοτώνοντας» τους Γερμανούς, με 0.2 δέκατα να απομένουν για τη λήξη.
Ο Αμερικανός, τελείωσε το παιχνίδι με 22 πόντους (6/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7/7 βολές), 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 28 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
Δείτε τη φάση:
McKinley Wright IV FOR THE WIN!!!— SKWEEK (@skweektv) December 12, 2025
What an insane game between Dubai and Bayern Munich!
And it’s the home team that takes it thanks to a cold-blooded mid-range dagger from Wright IV.
Tough shot, high pressure… and he drains it anyway!
We’re loving every second of this one… pic.twitter.com/Sh3kSgrQ89
