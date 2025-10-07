Ο Εβάν Φουρνιέ έχασε τρία παιχνίδια από την περσινή EuroLeague, αλλά είναι εξαιρετικά αμφίβολος για τα παιχνίδια με Ντουμπάι και Παναθηναϊκό, λόγω ενός προβλήματος στην ποδοκνημική.

Τα νέα για τον Ολυμπιακό ενόψει της δύσκολης και απαιτητικής συνέχειας σε EuroLeague και Stoiximan GBL δεν είναι ευχάριστα, μιας και ο Εβάν Φουρνιέ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην ποδοκνημική.

Κάτι που σημαίνει πως η συμμετοχή του είναι κάτι παραπάνω από αμφίβολη ενόψει της προσεχούς αναμέτρησης με την Ντουμπάι BC (10/10 - 21:15). Και φυσικά, το ίδιο ισχύει για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (12/10 - 19:00) για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ενώ μετά το ντέρμπι, ακολουθεί η δεύτερη διπλή αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει Εφές (εντός) και Μακάμπι (εκτός).

Δε χρειάζεται ειδική ανάλυση για το τι χάνει ο Ολυμπιακός σε ενδεχόμενη απουσία του Εβάν Φουρνιέ. Ειδικότερα από τη στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» στο πρώτο κομμάτι της σεζόν δεν έχουν και τον Κίναν Έβανς. Ο Φουρνιέ πέραν από ένας σπουδαίος σκόρερ, είναι και ο παίκτης που θα πάρει την μπάλα και συνάμα τις αποφάσεις στα κρίσιμα.

Όπως και έκανε στη Βιτόρια, για να οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην πρώτη του νίκη και συνέχισε να κάνει στη Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ, με τους Πειραιώτες να μην τα καταφέρνουν.

Το ευτυχές για τον Ολυμπιακό είναι πως ο Φρανκ Νιλικίνα μπαίνει σταδιακά στο κλίμα της ομάδας. Ο συμπατριώτης του Φουρνιέ μπήκε και έπαιξε απέναντι στο Μαρούσι, για να βρει σταδιακά ρυθμό, μιας και οι «ερυθρόλευκοι» χρειαζόταν απεγνωσμένα έναν ακόμα χειριστή. Ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βρίσκεται επίσης σε πολύ καλό φεγγάρι για να καλύψει, όσο το δυνατόν, το κενό.

Τα παιχνίδια που έχασε ο Φουρνιέ την περσινή σεζόν

Μιας και αναφέραμε τη Μαδρίτη, η Ρεάλ αποτελεί τη μία από τις τρεις ομάδες που αντιμετώπισαν τον Ολυμπιακό χωρίς τον Εβάν Φουρνιέ. Ας το πιάσουμε από το τέλος λοιπόν. Φυσικά το παιχνίδι το θυμούνται οι περισσότεροι, μιας και ήταν στα playoffs.

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε με το υπέρ του 2-0 στη Μαδρίτη, στη σειρά των playoffs. Τότε, ένα αιμάτωμα στη δεξιά ποδοκνημική του Γάλλου σούπερ σταρ τον άφησε εκτός από το Game 3. Οι Πειραιώτες είχαν την ασφάλεια του 2-0 και έτσι ο Φουρνιέ έμεινε εκτός. Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 80-72, ο Φουρνιέ επέστρεψε στο Game 4 και οι «ερυθρόλευκοι» προκρίθηκαν στο Άμπου Ντάμπι.

Ποια ήταν τα άλλα δύο παιχνίδια που δεν υπήρχε ο Γάλλος στο παρκέ; Αυτά με τους Γερμανούς. Σίγουρα ο Σάσα Βεζένκοβ δεν το ξεχνάει, αφού σκόραρε 45 πόντους με 8/10 τρίποντα απέναντι στην Μπάγερν, με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 112-69 και τον Φουρνιέ να... τουιτάρει από το σπίτι του λόγω ίωσης.

Το τρίτο παιχνίδι στο οποίο δεν έπαιξε, ήταν η προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Και πάλι ένα θέμα στη δεξιά ποδοκνημική, για την ακρίβεια ένα αιμάτωμα στον έσω πλάγιο σύνδεσμο με διάταση αυτού, χωρίς ρήξη, τον είχε αφήσει εκτός. Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Άλμπα με 100-92 στο Βερολίνο, γράφοντας έτσι 2/3 στα παιχνίδια χωρίς τον Γάλλο στην περσινή EuroLeague.