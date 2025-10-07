Πρόβλημα προέκυψε στον Ολυμπιακό με τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έχει ενοχλήσεις στην ποδοκνημική.

Συναγερμός ήχησε στις τάξεις του Ολυμπιακού καθώς είναι αμφίβολη η συμμετοχή του Γάλλου γκαρντ τόσο στο παιχνίδι με την Ντουμπάι BC όσο και στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Αν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Φρανκ Νιλικίνα να του... λύνει τα χέρια όσον αφορά τη θέση του πόιντ γκαρντ, προέκυψε πρόβλημα με τον Εβάν Φουρνιέ.

Ο έμπειρος Γάλλος έχει ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, κάτι που καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του στα δύο επόμενα εντός έδρας παιχνίδια του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν να υποδεχθούν την Ντουμπάι BC για την 3η αγωνιστική της Euroleague (10/10, 21:15) ενώ δύο ημέρες αργότερα θα φιλοξενήσουν τον «αιώνιο» αντίπαλο για την 2η αγωνιστική (12/10, 19:00) της Stoiximan GBL.