Ο Νίκος Παπαδογιάννης... έβγαλε το ψαλτήρι του στο νυχτερινό Gazz Floor by Novibet του Gazzetta και στέκεται σε δύο σημαντικά ερωτήματα που θα βρουν μπροστά τους Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός!

Ο Νίκος Παπαδογιάννης ήταν για ακόμη μια φορά «to the point» στο «Ο Νίκος Ψέλνει» του Gazz Floor by Novibet, σχολιάζοντας τόσο την... μοναξιά του Μιλουτίνοφ, όσο και την έλειψη προετοιμασίας του Παναθηναϊκού.

Το απολαυστικό «Ο Νίκος ψέλνει»: