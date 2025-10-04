Hoopfellas στο Gazz Floor Live by Novibet «Τακτικά και αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός ήταν ανέτοιμος»
O Hoopfellas, μετά το Παναθηναϊκός - Μπαρτελόνα 96-103, ανέλυσε στο Gazz Floor Live by Novibet την εικόνα της ομάδας του Έργκιν Άταμαν και στέκεται στην ανετοιμότητα που έδειξε απέναντι στο παιχνίδι των Καταλανών.
Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπαρτσελόνα και γνώρισε την ήττα με 96-103 και ο Hoopfellas αναλύει για λογαριασμό του Gazz Floor Live by Novibet την εικόνα των Πρασίνων, τονίζοντας τι δεν πήγε καλά για την ομάδα του Έργκιν Άταμαν.
Η ανάλυση του Hoopfellas:
