Μπαρτζώκας: «Στο φινάλε είχαμε χαζή προσέγγιση»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας παραδέχτηκε πως ο Ολυμπιακός είχε εντελώς λανθασμένη νοοτροπία και προσέγγιση στο φινάλε της αναμέτρησης με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη, για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague.
Μάλιστα ο Μπαρτζώκας σχολίασε και το πόσο λάθος ήταν το κλείσιμο του Ολυμπιακού στο ματς, αφού χάθηκε και η διαφορά, με τη Ρεάλ να επικρατεί 89-77.
Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα
«Συγχαρητήρια στη Ρεάλ. Το δεύτερο ημίχρονό τους ήταν πολύ καλό, ειδικά σε σύγκριση με το δικό μας. Σκοράραμε 24 πόντους με κακές επιλογές στην επίθεση, δεν είχαμε υπομονή. Για αυτό είχαμε 0/19 τρίποντα, γιατί εκτός από ένα, τα υπόλοιπα ήταν πάνω σε άμυνα. Η Ρεάλ έπαιξε στο όριο του φάουλ, πήγαν στο επιθετικό ριμπάουντ. Στο τέλος είχαμε χαζή προσέγγιση. Γιατί η διαφορά μετράει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ».
Για την προσέγγιση της ομάδας στις τελευταίες κατοχές και αν φώναξε στον Φουρνιέ στην τελευταία άμυνα: «Δεν είναι μόνο ότι δε μάρκαρε το τρίποντο του Ντεκ. Και το σουτ που πήρε πριν ο Φουρνιέ και πριν από αυτόν ο Ντόρσεϊ. Το παιχνίδι τελειώνει όταν δεν έχεις ελπίδα για νίκη, αλλά όπως είπα η διαφορά μετράει. Οπότε πρέπει να κλείσεις το παιχνίδι με διαφορετικό τρόπο».
Για το κλειδί σε παιχνίδια απέναντι σε ομάδες «γίγαντες» όπως η Ρεάλ: «Παίζουμε 5 εναντίον 5 και πέρσι κερδίσαμε 5 φορές στις 6. Είναι θέμα δουλειάς, ποιότητας. Δεν παίζουμε απέναντι σε γίγαντες, αλλά σε ομάδες. Φυσικά η Ρεάλ είναι σπουδαία ομάδα, με σπουδαίο προπονητή».
