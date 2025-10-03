Ο Ολυμπιακός έχασε την επαφή του με το καλάθι από το τρίποντο και μοιραία ηττήθηκε στη Μαδρίτη από τη Ρεάλ.

Ο Ολυμπιακός έφυγε ηττημένος από τη Μαδρίτη στη 2η αγωνιστική της EuroLaegue, χάνοντας εντελώς την επαφή του με το τρίποντο μετά το πρώτο δεκάλεπτο.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ένα «καυτό» ξεκίνημα, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να έχει 3/3 και συνολικά τον Ολυμπιακό 7/7. Το απόλυτο χάλασε ένα σουτ του Ντόρσεϊ από το κέντρο του γηπέδου, στο φινάλε της 1ης περιόδου.

Και από εκεί, τα πάντα βρήκαν... σίδερο. Ή μάλλον, σχεδόν τα πάντα. Ο Ολυμπιακός ευστόχησε μονάχα σε ένα σουτ, από τις υπόλοιπες 20 προσπάθειές του έξω από την περίμετρο.

Από το αρχικό 7/7 δηλαδή, σούταρε 1/20 στη συνέχεια και συνολικά 8/27 στη Μαδρίτη από το τρίποντο. Την ίδια ώρα που η Ρεάλ μέτρησε 10/24 και 41.7%.