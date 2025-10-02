Ρεάλ - Ολυμπιακός: Τρομερός Ντόρσεϊ και «καυτή» πρώτη περίοδος στη Μαδρίτη
Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε στη Μαδρίτη τη Ρεάλ για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να συνεχίζει να δείχνει ότι βρίσκεται σε τρομερή περίοδο για μία ακόμη βραδιά.
Πιο συγκεκριμένα, ο γκαρντ των «ερυθρόλευκων» ολοκλήρωσε το πρώτο δεκάλεπτο έχοντας μετρήσει από 16 πόντους με 2/3 δίποντα και 4/5 τρίποντα με 1 ριμπάουντ. Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» τελείωσαν την αρχική περίοδο με 7/8 τρίποντα.
Άξιο αναφοράς φυσικά είναι το γεγονός ότι ο Ντόρσεϊ σημείωσε τους 13 πρώτους πόντους του όντας άχαστος με 2/2 δίποντα και 3/3 τρίποντα.
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παίρνει... φωτιά
Tyler Dorsey, Real Madrid karşısında maça enfes başladı! 🔥
13 sayı | 2/2 iki sayı isabeti | 3/3 üç sayı isabeti#EveryGameMatters pic.twitter.com/ksSBehQGIb— EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) October 2, 2025
