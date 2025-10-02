Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έμοιαζε ασταμάτητος στην πρώτη περίοδο του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας σημειώσει 16 πόντους. 7/8 τρίποντα μέτρησε ο Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε στη Μαδρίτη τη Ρεάλ για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να συνεχίζει να δείχνει ότι βρίσκεται σε τρομερή περίοδο για μία ακόμη βραδιά.

Πιο συγκεκριμένα, ο γκαρντ των «ερυθρόλευκων» ολοκλήρωσε το πρώτο δεκάλεπτο έχοντας μετρήσει από 16 πόντους με 2/3 δίποντα και 4/5 τρίποντα με 1 ριμπάουντ. Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» τελείωσαν την αρχική περίοδο με 7/8 τρίποντα.

Άξιο αναφοράς φυσικά είναι το γεγονός ότι ο Ντόρσεϊ σημείωσε τους 13 πρώτους πόντους του όντας άχαστος με 2/2 δίποντα και 3/3 τρίποντα.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παίρνει... φωτιά