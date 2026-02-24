Ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε στους Galacticos LIVE by Interwetten για το τι ισχύει όσον αφορά την ενασχόληση του Βαγγέλη Μαρινάκη με το NBA Europe και τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα έθεσε όλες τις προοπτικές για τη δημιουργία νέου μπασκετικού τμήματος από τον Ερασιτέχνη και τόνισε πως ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, είναι ακόμα σε συζητήσεις με τους Αμερικάνους.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Οι Αμερικάνοι έχουν βάλει στο τραπέζι του Μαρινάκη την ιδέα να ασχοληθεί με το NBA Europe. Δηλαδή να φτιάξει μια ομάδα, τον Ολυμπιακό και να παίξει στο NBA Europe. Είναι μια διοργάνωση που χρειάζονται πάρα πολλά λεφτά για να μπεις, χρειάζονται 200 με 300 εκατομμύρια για να πάρεις την κάρτα. Αν πάρεις την κάρτα όμως θα παίξεις μόνιμα με αυτά τα λεφτά και τα πρώτα χρόνια θα παίζεις στην Ευρώπη και σε λίγα χρόνια με τους Αμερικάνους».

«Έχει πέσει στο τραπέζι αυτό το πράγμα, μπορεί να έχει καλή ομάδα μπάσκετ ο Ολυμπιακός από τον Ερασιτέχνη η οποία χρηματοδοτείται από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Μπορεί να έχει ομάδα ο Ερασιτέχνης και να λέγεται Ολυμπιακός NBA, δεν το απαγορεύει κανείς, ούτε μπορεί κανείς να απαγορεύσει στον Μαρινάκη να κάνει κάτι τέτοιο. Είναι θέμα ανάλυσης των δεδομένων και απόφασης την οποία θα πάρει».