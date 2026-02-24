Μόρις: «Ίσως έχουμε το πιο βαθύ ρόστερ στην EuroLeague από άποψη ταλέντου»

Ο Μόντε Μόρις κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για Κάουνας ενόψει Ζάλγκιρις, στάθηκε στις απουσίες των Νίκολα Μιλουτίνοφ και Σάσα Βεζέννκοβ.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ζάλγκιρις (25/02, 20:00), με τον Μόντε Μόρις να πραγματοποιεί δηλώσεις κατά την αναχώρηση των «ερυθρολεύκων».

Ο Αμερικανός γκαρντ των Πειραιωτών τοποθετήθηκε για τα προβλήματα των τραυματισμών του Βεζένκοβ και του Μιλουτίνοφ, ενώ επίσης σχολίασε και για την κατάσταση που βρίσκεται ο ίδιος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μόντε Μόρις:

«Νιώθουμε καλά. Είδαμε βίντεο, είδαμε πού κάναμε λάθη και απλώς προσπαθούμε να ετοιμαστούμε για το αυριανό παιχνίδι. Ξέρουμε ότι παίζουν καλά, πολύ καλύτερα στην αρένα τους. Παίζουν σκληρά, πραγματικά σκληρά. Πρέπει λοιπόν να ματσάρουμε τη σωματικότητά τους και να εμφανιστούμε πιο δυνατοί από αυτούς».

Για την απουσία των Μιλουτίνοφ και Βεζένκοβ: «Ναι, εννοώ ότι θα είναι δύσκολο χωρίς αυτό το “φορτίο”. Αλλά είμαστε επαγγελματίες, ισχύει η νοοτροπία “επόμενος παίκτης στη σειρά”. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι για την ευκαιρία. Είναι σίγουρα μεγάλο πλήγμα η απουσία μέσα στη ρακέτα αλλά και η απουσία του Σάσα, οπότε πρέπει να βγούμε έξω με τη νοοτροπία “next man up” και να είμαστε έτοιμοι».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται μετά τον τραυματισμό του: «Ναι, είναι σίγουρα δύσκολο. Προσπαθώ να δυναμώνω τον αστράγαλό μου κάθε μέρα όσο καλύτερα μπορώ. Αν είμαι σε θέση να παίξω, παίζω. Κάθε μέρα είναι καλύτερη, κάποιες πιο δύσκολες από άλλες, αλλά σίγουρα πλησιάζουμε στο να επιστρέψω εκεί που ήμουν πριν».

Για το ρόστερ της ομάδας του: «Νιώθω ότι έχουμε ίσως το πιο βαθύ ρόστερ στην EuroLeague από άποψη ταλέντου. Αν ενωθούμε και ανεβάσουμε στροφές στην άμυνα –αυτός νιώθω ότι είναι ο στόχος μας και αυτό κρατήσαμε από τη συνάντησή μας. Πρέπει να είμαστε πιο σκληροί και να το θέλουμε περισσότερο στην άμυνα. Προετοιμάζομαι λοιπόν να είμαι στο αποκορύφωμά μου την περίοδο των play-offs. Αυτό επιδιώκω και ξέρω ότι και οι υπόλοιποι θα είναι προετοιμασμένοι. Πρέπει απλώς να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε και να παίρνουμε νίκες για να είμαστε στην καλύτερη δυνατή θέση όταν έρθουν τα play-offs».

Για την επιστροφή του: «Την περιμένω με ανυπομονησία. Όπως είπα, αν επανέλθω εκεί που πρέπει σωματικά όσον αφορά τον αστράγαλό μου και την υγεία μου, θα είμαι έτοιμος. Το παιχνίδι σίγουρα έχει “επιβραδυνθεί” για μένα από τότε που ήρθα. Δεν είναι τόσο γρήγορο όσο όταν πρωτοήρθα, είμαι σε καλύτερη φυσική κατάσταση, έχασα και βάρος, οπότε νιώθω καλά σε αυτό το κομμάτι, απλώς προσπαθώ να φέρω το πόδι μου εκεί που πρέπει».