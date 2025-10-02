Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, βρέθηκαν στη Movistar Arena για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ, στηρίζοντας έμπρακτα τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τους παίκτες του στο σπουδαίο ματς με τη «Βασίλισσα» (2/10, 21:45).

Αποστολή στη Μαδρίτη: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης για τη δεύτερη αγωνιστική της regular season, διεκδικώντας το 2/2 στην Ισπανία μετά το διπλό στην έδρα της Μπασκόνια στην πρεμιέρα της EuroLeague.

Στη Movistar Arena βρέθηκαν και οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά τη σπουδαία αναμέτρηση με τους Μαδριλένους.