Ναν: Το εντυπωσιακό βίντεο της Euroleague για τον MVP της πρώτης αγωνιστικής
Η νέα σεζόν της Euroleague άρχισε και ο περυσινός MVP της κανονικής διάρκειας, ο Κέντρικ Ναν, φαίνεται ότι συνεχίζει στους ίδιους ρυθμούς με την περασμένη περίοδο, αφού ο ίδιος αναδείχθηκε MVP της πρώτης αγωνιστικής.
Η ίδια η Euroleague μάλιστα, ετοίμασε ένα εντυπωσιακό βίντεο με πρωταγωνιστή τον γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την ατάκα που είπε ο παίκτης του Εργκίν Αταμάν: «Φυσικά είμαι ακόμα εδώ».
Υπενθυμίζουμε ότι στη νίκη με αντίπαλο τη Μπάγερν Μονάχου με 87-79, ο Ναν μέτρησε από 21 πόντους με 9/11 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 10 ασίστ και 3 ριμπάουντ.
Το βίντεο της Euroleague για τον Κέντρικ Ναν
“Of course I’m still here” @nunnbetter_— EuroLeague (@EuroLeague) October 2, 2025
MVP of R1 👀 pic.twitter.com/ArmADStfqq
