Το βίντεο της Euroleague για τον MVP της πρώτης αγωνιστικής, τον Κέντρικ Ναν.

Η νέα σεζόν της Euroleague άρχισε και ο περυσινός MVP της κανονικής διάρκειας, ο Κέντρικ Ναν, φαίνεται ότι συνεχίζει στους ίδιους ρυθμούς με την περασμένη περίοδο, αφού ο ίδιος αναδείχθηκε MVP της πρώτης αγωνιστικής.

Η ίδια η Euroleague μάλιστα, ετοίμασε ένα εντυπωσιακό βίντεο με πρωταγωνιστή τον γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την ατάκα που είπε ο παίκτης του Εργκίν Αταμάν: «Φυσικά είμαι ακόμα εδώ».

Υπενθυμίζουμε ότι στη νίκη με αντίπαλο τη Μπάγερν Μονάχου με 87-79, ο Ναν μέτρησε από 21 πόντους με 9/11 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 10 ασίστ και 3 ριμπάουντ.