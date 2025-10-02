Ναν: Το εντυπωσιακό βίντεο της Euroleague για τον MVP της πρώτης αγωνιστικής

Ναν: Το εντυπωσιακό βίντεο της Euroleague για τον MVP της πρώτης αγωνιστικής

Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο Κέντρικ Ναν
Το βίντεο της Euroleague για τον MVP της πρώτης αγωνιστικής, τον Κέντρικ Ναν.

Η νέα σεζόν της Euroleague άρχισε και ο περυσινός MVP της κανονικής διάρκειας, ο Κέντρικ Ναν, φαίνεται ότι συνεχίζει στους ίδιους ρυθμούς με την περασμένη περίοδο, αφού ο ίδιος αναδείχθηκε MVP της πρώτης αγωνιστικής.

Η ίδια η Euroleague μάλιστα, ετοίμασε ένα εντυπωσιακό βίντεο με πρωταγωνιστή τον γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την ατάκα που είπε ο παίκτης του Εργκίν Αταμάν: «Φυσικά είμαι ακόμα εδώ».

Υπενθυμίζουμε ότι στη νίκη με αντίπαλο τη Μπάγερν Μονάχου με 87-79, ο Ναν μέτρησε από 21 πόντους με 9/11 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 3/3 βολές, 10 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Το βίντεο της Euroleague για τον Κέντρικ Ναν

 

@Photo credits: INTIME, ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     