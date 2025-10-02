Ολυμπιακός: Γαλλικό... πηγαδάκι Φουρνιέ, Μαλεντόν και Νιλικίνα
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Μαδρίτη για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague, απέναντι στη Ρεάλ (21:45, Live στο Gazzetta). Με το γαλλικό παρεάκι να στήνει... πηγαδάκι.
Συγκεκριμένα ο Τεό Μαλεντόν, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό και δε θα δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση, τα είπε με τους Εβάν Φουρνιέ και Φρανκ Νιλικίνα.
Ο Ολυμπιακός βγήκε για τα καθιερωμένα πρωινά σουτάκια στη Movistar Arena, με τους τρεις Γάλλους να τα λένε στην άκρη του παρκέ.
Θυμίζουμε πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει αναφέρει πως το πλάνο για το «ερυθρόλευκο» ντεμπούτο του Φρανκ Νιλικίνα, είναι να αγωνιστεί απέναντι στο Μαρούσι την Κυριακή, για τη Stoiximan GBL.
