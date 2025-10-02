Εβάν Φουρνιέ και Φρανκ Νιλικίνα βρήκαν την ευκαιρία να τα πουν με τον Τεό Μαλεντόν, λίγο πριν την προπόνηση του Ολυμπιακού στη Movistar Arena για το ματς με τη Ρεάλ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ: Αχιλλέας Μαυροδόντης.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Μαδρίτη για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague, απέναντι στη Ρεάλ (21:45, Live στο Gazzetta). Με το γαλλικό παρεάκι να στήνει... πηγαδάκι.

Συγκεκριμένα ο Τεό Μαλεντόν, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό και δε θα δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση, τα είπε με τους Εβάν Φουρνιέ και Φρανκ Νιλικίνα.

Ο Ολυμπιακός βγήκε για τα καθιερωμένα πρωινά σουτάκια στη Movistar Arena, με τους τρεις Γάλλους να τα λένε στην άκρη του παρκέ.

Θυμίζουμε πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει αναφέρει πως το πλάνο για το «ερυθρόλευκο» ντεμπούτο του Φρανκ Νιλικίνα, είναι να αγωνιστεί απέναντι στο Μαρούσι την Κυριακή, για τη Stoiximan GBL.

Το βίντεο του Gazzetta από τη Μαδρίτη