Νέα προβλήματα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας δημιούργησε η δυνατή βροχή καθώς πλημμύρισε και πάλι το γήπεδο.

Παντού κουβάδες και νάιλον τοποθετήθηκαν στο παρκέ του Στάδιου Ειρήνης και Φιλίας μετά την νεροποντή της Πέμπτης (2/10).

Η δυνατή βροχή δημιούργησε νέα προβλήματα στον αγωνιστικό χώρο του φαληρικού παλέ, με τους ανθρώπους της ομάδας να προσπαθούν να... περισώσουν την κατάσταση.

Να σημειωθεί δε, ότι το ΣΕΦ δεν έχει παραδοθεί ακόμα επίσημα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία και εξακολουθεί να νοικιάζει το γήπεδο.