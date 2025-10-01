Ο Μπαρτζώκας αποκάλυψε πότε θα κάνει ντεμπούτο ο Νιλικίνα και μίλησε ξεχωριστά για τον Ντόρσεϊ: «Εγώ σας τα είχα πει...»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του αποκάλυψε πότε θα κάνει ντεμπούτου ο Φρανκ Νιλικίνα ενώ αναφέθηκε και στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Αποστολή στην Ισπανία: Αχιλλέας Μαυροδόντης.

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του τη νικηφόρα πρεμιέρα στη Βιτόρια κόντρα στη Μπασκόνια με 102-96 και στρέφει πλέον την προσοχή του στο παιχνίδι της Πέμπτης (2/10) με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης (21:45). Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του πριν από τον αγώνα με τη «Βασίλισσα» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πότε αναμένεται να κάνει ντεμπούτο ο Φρανκ Νιλικίνα ενώ μίλησε και για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Για το αν υπάρχει η σκέψη για τη χρησιμοποίηση του Νιλικίνα στη 12άδα: «Θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω, αλλά υπάρχουν κάποιες αρχές που πρέπει να έχουμε σαν προπονητές και σαν ομάδα γενικά. Ότι εμείς με έναν τρόπο που παίζουμε απαιτείται να κάνει κάποιες προπονήσεις. Παρ' ό,τι πραγματικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση το πόσο αμέσως κατάλαβε το πνεύμα, το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Το κάνει στις προπονήσεις και από τα ατομικά βίντεο που δείχνουμε.

Αλλά νομίζουμε ότι πρέπει να επιμείνουμε στο να μπει την Κυριακή με τον Μαρούσι και ακολούθως να παίξει με τη Ντουμπάι».

Για τον Ντόρσεϊ: «Σας το είχα πει πριν να αρχίσει το πρωτάθλημα και σας είχα πει να υπολογίζετε στον Ολυμπιακό γιατί όλοι βλέπουμε τα ρόστερ των ομάδων και συχνά υποτιμούμε τους παίκτες που ήδη υπάρχουν στην ομάδα. Και σας είχα πει ότι ο Ντόρσεϊ θα είναι διαφορετική περίπτωση φέτος.

Καταρχήν είναι υγιής. Δεύτερον, τελείωσε το παιχνίδι όπως το τελείωσε πέρυσι. Έπαιξε πολύ καλά με την Εθνική. Δουλεύει φοβερά όπως τα ξέρετε και όλοι. Πάει για έξτρα προπονήσεις ατομικές. Ακόμα και την Κυριακή που γυρίσαμε πολύ αργά από την Ρόδο που είχε βγει MVP στο τουρνουά. Ενώ είχαμε ρεπό αυτός πήγε και σούταρε. Αυτό δείχνει το κίνητρο του να παίξει καλά φέτος. Και εγώ δεν έχω παρά να το επιβραβεύσω αυτό το πράγμα. Φυσικά και με τον τρόπο που παίζει. Κάνει μεγαλύτερη προσπάθεια στην άμυνα από ότι έκανε πέρυσι. Γενικά δείχνει να θέλει να παίξει με τον σύνολο. Παρότι είναι ένας παίκτης που είναι φύση και θέση σκόρερ. Και ακριβώς σε αυτό το πράγμα που σας είπα θέλω να προσθέσω και τον Γουόκαπ. Γιατί πέρυσι ήταν σε σημαντικό χρονικό διάστημα έξω, δηλαδή μήνες και γενικά όσο έπαιζε, έπαιζε χωρίς να κάνει το 50% της προπόνησης. Φέτος λοιπόν δεν είναι έτσι. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός μπορεί να υπολογίζει πολύ σ'αυτούς τους παίκτες, που ήδη υπάρχουν σε ομάδα και θεωρούμε εμείς ότι είναι πολύ σημαντικοί».