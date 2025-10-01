Ο Κέντρικ Ναν με το double double απέναντι στην Μπάγερν αναδείχθηκε ο MVP της πρώτης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Κέντρικ Ναν συνεχίζει στην σεζόν 2025-26 από εκεί που το άφησε πέρυσι! Από MVP της regular season την περασμένη σεζόν, αναδείχθηκε με το... καλημέρα σας και MVP της πρεμιέρας της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Αμερικανός σταρ συγκέντρωσε 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στην Μπάγερν με double double 21 πόντων, 10 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του κόντρα στους Βαυαρούς με 87-79 και με πρωταγωνιστή τον σταρ του πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του στο δεύτερο ματς της «διαβολοβδομάδας» με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα το βράδυ της Παρασκευής (3/10, 21:15) και πάλι στο «TELEKOM CENTER Athens».