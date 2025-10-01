Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπάγερν με 87-79.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR άρχισε και αυτός με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του στη νέα σεζόν της Euroleague. Το «τριφύλλι» υποδέχτηκε στο Telekom Center Athens τη Μπάγερν Μονάχου και κατάφερε να επιβληθεί με 87-79.

Ο Κέντρικ Ναν βρέθηκε σε μία ακόμη τρομερή βραδιά αφού μέτρησε 21 πόντους με 9/11 δίποντα, 0/3 τρίποντα και 3/3 βολές ενώ είχε παράλληλα 10 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα της νίκης του Παναθηναϊκού.