Ναν: «Μου αρέσει να σκοράρω και να βοηθάω τους συμπαίκτες μου»
Ο Αμερικανός γκαρντ των "πρασίνων" τελείωσε το ματς έχοντας double double με 21 πόντους και 10 ασίστ και λίγο αργότερα μιλησε στην κάμερα της Nova για το ματς, τον ίδιο, τον Σορτς αλλά και τα τα όσα θα επακολουθήσουν.
Αναλυτικά τα όσα είπε
Για την τρίτη χρονιά στον Παναθηναϊκό: «Βοηθάει ότι παίρνω εμπειρίες κάθε χρόνο στην EuroLeague. Μου αρέσει να σκοράρω. Αυτό θα δείτε περισσότερο από εμένα. Φέτος θα προσπαθήσω να βοηθήσω και τους συμπαίκτες, μοιράζοντας ασίστ».
Για τις φάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα: «Έχω κάνει χιλιάδες lay up στις προπονήσεις και κατά τη διάρκεια των αγώνων. Το μπάσκετ μπορεί να ταυτιστεί με την τέχνη. Αυτή είναι η δουλειά μου είμαι επαγγελματίας μπασκεμπολίστας».
Για τον Τι Τζέι Σορτς: «Μιλάω αρκετά με τον Τι Τζέι Σορτς. Εκείνος είναι ένα πλέι μέικερ που του αρέσει να πηγαίνει μέσα στο καλάθι. Φυσικά και ο Χολμς μπορεί να με βοηθήσει αρκετά μέσα στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού».
Για την πρεμιέρα και τη συνέχεια στη διοργάνωση: «Δεν θέλω να κοιτάξω μακριά. Το σημαντικό είναι ο Παναθηναϊκός να κερδίζει».
