Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του κόντρα στην Μπάγερν και περιμένει να υποδεχτεί την Μπαρτσελόνα. Η μέρα η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Η «διαβολοβδομάδα» συνεχίζεται στο TELEKOM CENTER Athens με τον Παναθηναϊκό AKTOR να ανοίγει τις πόρτες του ξανά και στην δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague για να υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα.

Μετά την πρεμιέρα που πήραν τη νίκη απέναντι στην Μπάγερν οι «πράσινοι» είναι έτοιμοι για να κάνουν το 2/2 στην διπλή αγωνιστική.

Το τζάμπολ απέναντι στους Καταλανούς είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στις 21:15 και θα το παρακολουθήσετε από το Novasports 4 και live από το Gazzetta.