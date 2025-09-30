Σούπερ Μίτσιτς και Οτούρου: Τι έκαναν στο ντεμπούτο τους οι δύο σούπερ σταρ της Χάποελ!

Η Χάποελ Τελ Αβίβ ήταν εντυπωσιακή κόντρα στη Μπαρτσελόνα και την νίκησε με 103-87. Εξαιρετικό ντεμπούτο των Μίτσιτς και Οτούρου.

Με τον καλύτερο τρόπο μπήκε στη Euroleague η Χάποελ Τελ Αβίβ. Η ομάδα του Ιτούδη ήταν εντυπωσιακή στην πρεμιέρα της απέναντι στην Μπαρτσελόνα και έτσι πήρε το ροζ φύλλο αγώνα με 103-87.

Εξαιρετικό το πρώτο δείγμα και για τους σταρ των Ισραηλινών, τον Βασίλιε Μίτσιτς και τον Ντάνιελ Οτούρου. Ο πρώτος τελείωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 17 στην αξιολόγηση και 4/7 τρίποντα. Από την άλλη πλευρά ο ψηλός της Χάποελ είχε 18 πόντους, 9/10 σουτ, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 21 στην αξιολόγηση.

Μεγάλο ματς και για τον Μπλέικνι με 20 πόντους, 11/11 βολές, 3/4 τρίποντα, 1 ριμπάουντ και 22 στην αξιολόγηση.