Σούπερ Μίτσιτς και Οτούρου: Τι έκαναν στο ντεμπούτο τους οι δύο σούπερ σταρ της Χάποελ!
Με τον καλύτερο τρόπο μπήκε στη Euroleague η Χάποελ Τελ Αβίβ. Η ομάδα του Ιτούδη ήταν εντυπωσιακή στην πρεμιέρα της απέναντι στην Μπαρτσελόνα και έτσι πήρε το ροζ φύλλο αγώνα με 103-87.
Εξαιρετικό το πρώτο δείγμα και για τους σταρ των Ισραηλινών, τον Βασίλιε Μίτσιτς και τον Ντάνιελ Οτούρου. Ο πρώτος τελείωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 17 στην αξιολόγηση και 4/7 τρίποντα. Από την άλλη πλευρά ο ψηλός της Χάποελ είχε 18 πόντους, 9/10 σουτ, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 21 στην αξιολόγηση.
Μεγάλο ματς και για τον Μπλέικνι με 20 πόντους, 11/11 βολές, 3/4 τρίποντα, 1 ριμπάουντ και 22 στην αξιολόγηση.
That's a nice way to start the game Vasa! @HapoelTLVBC pic.twitter.com/DEAWYC4HQb— EuroLeague (@EuroLeague) September 30, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 103-87: Εμφατικά με 100άρα την πρώτη νίκη οι Ισραηλινοί με εντυπωσιακούς Οτούρου και Μίτσιτς
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα: Το πρώτο καλάθι των Ισραηλινών από τα χέρια του Μίτσιτς
- Ιτούδης: «Οδεύουμε στις 22 ή 24 ομάδες στο μέλλον, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 12 στα playoffs της Euroleague»