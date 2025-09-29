Ο Ολυμπιακός νιώθει αρκετή αυτοπεποίθηση ως γκρουπ σύμφωνα με τον Σέιμπεν Λι, λίγο πριν την αναχώρηση για την Ισπανία και την πρεμιέρα της EuroLeague απέναντι στην Μπασκόνια. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΙΤΟΡΙΑ: Αχιλλέας Μαυροδόντης.

Ο Σέιμπεν Λι τόνισε πως ο Ολυμπιακός έχει την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται, για την πρεμιέρα της EuroLeague απέναντι στην Μπασκόνια (30/9 - 21:30, Live στο Gazzetta). Με τον γκαρντ του Ολυμπιακού να αναφέρει πως νιώθει ο εαυτός του και θα συνεχίσει να κάνει στο παρκέ ό,τι του ζητάει ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Οι δηλώσεις του Σέιμπεν Λι

«Είναι ένα σκληρό, δύσκολο ματς απέναντι σε μία σπουδαία και επιθετική ομάδα. Είμαστε να κάνουμε ένα παιχνίδι ακολουθώντας το πλάνο του προπονητή. Μετά από την προετοιμασία που κάναμε νιώθουμε αυτοπεποίθηση ως γκρουπ, πιστεύω ότι ο προπονητής μάς προετοίμασε καλά.

Αισθάνομαι ότι είμαι περισσότερο ο εαυτός μου τώρα και θα συνεχίσω να κάνω αυτό που μου ζητάει ο προπονητής έχοντας το ρόλο μου στην ομάδα, είμαι χαρούμενος που πήρα μέρος σε όλη την προετοιμασία μαζί με την ομάδα ώστε να μπορέσω να προσαρμοστώ και να είμαι έτοιμος ενόψει της συνέχειας.

Ο Γουόκαπ είναι ένας σπουδαίος βετεράνος γκαρντ, μας βοηθάει πολύ και εμένα προσωπικά όσον αφορά στα συστήματα που παίζουμε στην επίθεση. Σίγουρα με βοηθάει πολύ».