Με Νιλικίνα ο Ολυμπιακός στην Ισπανία: Το πλάνο του Μπαρτζώκα για τον Γάλλο

Μαζί με την αποστολή του Ολυμπιακού για το ταξίδι στην Ισπανία για τα ματς με Μπασκόνια και Ρεάλ στη Euroleague θα βρίσκεται ο Φρανκ Νιλικίνα.

Ο Φρανκ Νιλικίνα, το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού, έκανε την πρώτη προπόνηση του με τη φανέλα των ερυθρόλευκων την Κυριακή, ενώ μια μέρα πριν είχε προσγειωθεί στην Ελλάδα. Ο Γάλλος περιφερειακός είχε κάνει ατομικό πρόγραμμα, ενώ η ομάδα είχε ρεπό την Κυριακή.

Επιπλέον στην Ισπανία θα κάνει τις πρώτες του προπονήσεις μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, έχοντας μπροστά του δύο απαιτητικά ματς στη Χώρα των Ιβήρων.

Πλέον οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στη διαβολοβδομάδα και η πρώτη αγωνιστική έχει εκτός έδρας αποστολή στη Χώρα των Βάσκων για την αναμέτρηση με τη Μπασκόνια την Τρίτη 30 Σεπτέμβρη, ενώ στις 2 Οκτώβρη δοκιμάζεται με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.